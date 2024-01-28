...

Kunjungan ke Medan, Ganjar Lanjutkan Kampaye Terbuka hingga ke Istana Maimun

Nurul Amanah, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 19:45 WIB
A A A
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye terbukanya. Kali ini, dia menyambangi Kota Medan yang tentu disambut begitu antusias oleh para relawan.
 
Selanjutnya Ganjar menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, Minggu (28/1/2024). Warga yang memadati lokasi acara berusaha menyalam Ganjar di sepanjang jalan. 
 
Mendekati panggung kampanye, Ganjar dikalungi rangkaian bunga. Ganjar juga sempat menuju Istana Maimun Kota Medan dan melakukan pertemuan dengan Sultan Deli XIV yakni Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam.
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini