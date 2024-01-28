Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye terbukanya. Kali ini, dia menyambangi Kota Medan yang tentu disambut begitu antusias oleh para relawan.

Selanjutnya Ganjar menyapa relawan dan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, Minggu (28/1/2024). Warga yang memadati lokasi acara berusaha menyalam Ganjar di sepanjang jalan.

Mendekati panggung kampanye, Ganjar dikalungi rangkaian bunga. Ganjar juga sempat menuju Istana Maimun Kota Medan dan melakukan pertemuan dengan Sultan Deli XIV yakni Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Reza Ramadhan

