...

Kecelakaan Bus Rombongan Ziarah Wali vs Truk di Gresik, Korban Tewas 5 Orang

Agus Ismanto, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 13:45 WIB
A A A
Kecelakaan maut melibatkan bus pariwisata dengan truk tronton di Jalur Pantura Deandles, Gresik, Jatim, Sabtu (28/1) malam 
 
Akibatnya, sebanyak lima orang penumpang bus meninggal dunia. Sementara 15 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. 
 
Bus pariwisata ini diketahui membawa rombongan peziarah wali dari Pasuruan. Kronologi kecelakaan bermula saat bus bergerak dari arah Lamongan menuju Gresik.
 
Sopir bus diduga kehilangan konsentrasi hingga oleng ke kanan melewati batas marka jalan. Saat bersamaan dari arah berlawanan, sebuah truk tronton melaju dan tak bisa menghindar.
 
Polisi masih melakukan penyelidikan di TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi 
 
Kontributor: Agus Ismanto 
Produser: Akira AW

(fru)

