Seorang pria lansia diamankan warga usai kedapatan mencabuli sejumlah bocah di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jaktim, Sabtu (27/1) malam. Pelaku berinisial A itu hanya bisa pasrah saat diamankan warga setempat.

Kejadian terungkap saat teman korban melaporkan kepada keluarga korban. Keluarga korban dan warga yang geram sempat melampiaskan kekesalan kepada pelaku.

Untuk menghindari amukan warga, pelaku lalu dibawa ke Mapolsek Matraman, Jaktim.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

