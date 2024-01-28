...

Seorang Kakek di Jaktim Dikeroyok Massa usai Kedapatan Cabuli Bocah

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 11:30 WIB
Seorang pria lansia diamankan warga usai kedapatan mencabuli sejumlah bocah di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jaktim, Sabtu (27/1) malam. Pelaku berinisial A itu hanya bisa pasrah saat diamankan warga setempat.
 
Kejadian terungkap saat teman korban melaporkan kepada keluarga korban. Keluarga korban dan warga yang geram sempat melampiaskan kekesalan kepada pelaku.
 
Untuk menghindari amukan warga, pelaku lalu dibawa ke Mapolsek Matraman, Jaktim. 
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

