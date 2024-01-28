Banjir dengan ketinggian 30-60 sentimeter merendam ratusan rumah warga. Lokasi di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (27/1) malam.

Dua ratus lebih kepala keluarga terpaksa mengungsi ke sebuah masjid lantaran khawatir banjir akan kembali menerjang permukiman mereka. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase.

Warga berharap pemerintah dapat membantu warga untuk memperbaiki sistem drainase agar saat musim penghujan tiba, tidak terjadi kembali kejadian seperti ini.

Kontributor: Aimar Rani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News