Banjir Rendam Ratusan Rumah di Kabupaten Tangerang, Warga Mengungsi

Aimar Rani, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 10:00 WIB
Banjir dengan ketinggian 30-60 sentimeter merendam ratusan rumah warga. Lokasi di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (27/1) malam.
 
Dua ratus lebih kepala keluarga terpaksa mengungsi ke sebuah masjid lantaran khawatir banjir akan kembali menerjang permukiman mereka. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase. 
 
Warga berharap pemerintah dapat membantu warga untuk memperbaiki sistem drainase agar saat musim penghujan tiba, tidak terjadi kembali kejadian seperti ini.
 
Kontributor: Aimar Rani 
Produser: Akira AW

