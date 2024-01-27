...

Serunya Basah-basahan dengan Ragam Wisata Air Kekinian

Hadits Abdillah, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 23:30 WIB
A A A
Objek wisata di Pandeglang, Banten, menawarkan ragam wisata air. Mulai dari wisata snorkeling, jetski, banana boat, dan masih banyak lagi. Untuk mencoba berbagai wahana tersebut, wisatawan perlu menyiapkan dana mulai dari Rp100 ribu hingga Rp700 ribu.
 
Sementara, objek wisata di Subang, Jawa Barat, menawarkan wahana river tubing. Petualangannya dilakukan di aliran Sungai Belerang. Dengan tarif Rp75 ribu, wisatawan bisa menikmati wahana ini dengan jarak tempu 1,5 kilometer.
 
Beranjak ke Bogor, Jawa Barat, ada objek wisata Aquagame. Sementara di Jawa Timur, ada wahana perosotan alami di kaki Gunung Rinjani yang memberikan sensasi menyenangkan.
 
Produser: Hadits Abdillah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini