Objek wisata di Pandeglang, Banten, menawarkan ragam wisata air. Mulai dari wisata snorkeling, jetski, banana boat, dan masih banyak lagi. Untuk mencoba berbagai wahana tersebut, wisatawan perlu menyiapkan dana mulai dari Rp100 ribu hingga Rp700 ribu.

Sementara, objek wisata di Subang, Jawa Barat, menawarkan wahana river tubing. Petualangannya dilakukan di aliran Sungai Belerang. Dengan tarif Rp75 ribu, wisatawan bisa menikmati wahana ini dengan jarak tempu 1,5 kilometer.

Beranjak ke Bogor, Jawa Barat, ada objek wisata Aquagame. Sementara di Jawa Timur, ada wahana perosotan alami di kaki Gunung Rinjani yang memberikan sensasi menyenangkan.

Produser: Hadits Abdillah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News