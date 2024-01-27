Bawaslu DKI Jakarta bersama Satpol PP menertibkan ribuan alat peraga kampanye (APK) di Jalan Salemba Raya hingga Abdul Muis, Jakarta Pusat. Hal ini untuk menjaga keselamatan para pengendara dari bahaya keberadaan APK yang membahayakan keselamatan

Dalam penertiban, petugas mendapati banyaknya baliho yang nyaris roboh dan sudah tumbang di badan jalan. Penertiban APK ini sebagai tindak lanjut atas terjadinya kecelakaan akibat APK di sejumlah tempat yang menyebabkan jatuhnya korban.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

