Video duel antar pelajar bersenjata tajam di Jalan PDAM Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dalam video tersebut sejumlah rekan pelajar lain terlihat merekam sambil berteriak dan menonton aksi duel ini.

Aksi duel yang berlangsung sekitar 30 menit ini akhirnya dapat dibubarkan oleh warga. Ketua RT setempat mengatakan aksi tawuran ini sudah 2 kali terjadi dan membuat warga serta pengguna jalan resah.

Warga berharap pihak kepolisian untuk aktif berpatroli di jam pulang sekolah agar peristiwa tersebut tak terulang.

