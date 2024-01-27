...

Pertempuran Hamas-Israel Meningkat, Ribuan Warga Mengungsi

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 20:25 WIB
Ribuan warga Palestina meninggalkan kota Khan Younis di Gaza selatan Jumat (26/1) ketika pertempuran antara militan Hamas dan pasukan Israel meningkat. Tank-tank Israel terlihat di sekitar bangunan-bangunan yang rusak, di jalan yang sama seluruh keluarga membawa barang-barang mereka meninggalkan daerah tersebut.
 
Ribuan warga berjalan kaki ke barat membawa serta harta benda apa pun yang mereka miliki.
 
Tentara Israel terus memperluas serangannya di bagian selatan wilayah yang dilanda perang, Israel fokus pada Khan Younis, kota terbesar kedua di Gaza, dan kamp pengungsi di dekatnya. Awal pekan ini, tentara Israel juga memerintahkan evakuasi sebagian besar wilayah barat Khan Younis.
 
Sumber APTN

(fru)

Berita Terkait

