...

Seru! Presiden Joko Widodo Main Sepak Bola Bareng Anak-Anak di Sleman, Yogyakarta

Heru Trijoko, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 20:45 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (27/1/2024) petang. Bersama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi yang berseragam Timnas Indonesia dan bermain sebagai penjaga gawang sempat kebobolan 2 gol.
 
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung dan menyemangati Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia di Qatar. Presiden menyebut telah menyiapkan bonus jika Timnas Indonesia mampu menang dan maju ke babak berikutnya.
 
Contributor: Heru Trijoko 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini