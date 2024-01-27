Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (27/1/2024) petang. Bersama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi yang berseragam Timnas Indonesia dan bermain sebagai penjaga gawang sempat kebobolan 2 gol.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung dan menyemangati Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia di Qatar. Presiden menyebut telah menyiapkan bonus jika Timnas Indonesia mampu menang dan maju ke babak berikutnya.

Contributor: Heru Trijoko

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

