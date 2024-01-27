...

Truk Bermuatan Kabel Terbalik saat Berputar Arah di Mangga Dua, Jakarta Pusat

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 19:00 WIB
A A A
Sebuah truk bermuatan kabel terguling saat berputar arah di Jalan Mangga Dua Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bobot muatan yang cukup berat membuat petugas kepolisian meminta bantuan tim rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat.
 
Insiden berawal saat truk yang melaju dengan kecepatan sedang tersebut hendak berputar arah. Saat berputar arah, truk berusaha menghindari 2 kendaraan yang melaju kencang di arah berlawanan hingga akhirnya terguling.
 
Usai dievakuasi, truk dan pengemudinya dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

