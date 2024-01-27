...

Menpora Turut Gembira dengan Lolosnya Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 18:00 WIB
A A A
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo ikut gembira dengan lolosnya Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tak hanya pencapaian yang luar biasa, Dito menyebut lolosnya Timnas Indonesia merupakan sebuah sejarah bagi sepak bola Tanah Air.
 
Dito juga mengapresiasi prestasi dan permainan Timnas yang menurutnya terus berkembang. Meski laga 16 besar kontra Australia dinilai cukup berat, Dito meminta Skuad Garuda untuk bermain ikhlas tanpa tekanan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini