Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo ikut gembira dengan lolosnya Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tak hanya pencapaian yang luar biasa, Dito menyebut lolosnya Timnas Indonesia merupakan sebuah sejarah bagi sepak bola Tanah Air.

Dito juga mengapresiasi prestasi dan permainan Timnas yang menurutnya terus berkembang. Meski laga 16 besar kontra Australia dinilai cukup berat, Dito meminta Skuad Garuda untuk bermain ikhlas tanpa tekanan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo



