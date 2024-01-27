...

Truk Tambang Terseret Banjir Lahar Hujan Gunung Semeru

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 09:30 WIB
Seperti inilah detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Jumat (26/1/2024) petang. Peristiwa ini terekam video amatir warga di aliran Besuk Lanang, Desa Supiturang.
 
Banjir lahar hujan Gunung Semeru membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan batu yang berada di puncak Gunung Semeru.
 
Sebuah armada truk tambang pasir terjebak banjir dan nyaris terseret derasnya aliran. Beruntung sopir truk berhasil keluar dan menyelamatkan diri.
 
Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 4 jam.
 
Reporter: Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

