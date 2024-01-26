Industri rumahan di Purbalingga, Jawa Tengah, memproduksi bulu mata, dengan memberdayakan masyarakat desa setempat. Produksi bulu mata palsu yang terbuat dari bahan sintesis ini sudah berhasil mendunia.

Pemilik usaha bernama Tresno mengaku telah menggeluti usaha produksi bulu mata palsu sejak tahun 2002. Ia kini sudah mempunyai 40 orang perajin dari warga Purbalingga.

Dalam sebulan, omzet industri rumahan ini mencapai Rp70 juta sampai Rp100 juta.

