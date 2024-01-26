Menjelang Hari Raya Imlek, harga sejumlah bahan pangan mulai merangkak naik. Hal ini terpantau di Pasar Kebayoran Lama, Jumat (26/1/2024).

Kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dan kentang. Harga tomat naik dari Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu per kg. Harga kentang naik menjadi Rp18 ribu dari Rp14 ribu rupiah per kg.

Menurut pedagang kenaikan harga dua komoditas ini terjadi akibat cuaca tak menentu sehingga petani gagal panen.

Reporter: Amrina Rida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News