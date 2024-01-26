Puluhan pemuda yang tengah balap liar kocar-kacir saat dirazia polantas Polres Grobogan. Beberapa pembalap ada yang terjatuh dan hampir menabrak petugas saat berusaha kabur.

Peristiwa terjadi di Jalan Tegowanu - Tanggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah yang memang kerap dijadikan lokasi balap liar. Puluhan motor yang disita dibawa dengaan truk ke Mapolres Grobogan untuk diperiksa surat dan kelengkapannya.

Seluruh pembalap liar yang mayoritas anak-anak ini kemudian diberikan surat tilang dan pembinaan.

Kontributor: Rustaman Nusantara

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News