Puluhan pemuda yang tengah balap liar kocar-kacir saat dirazia polantas Polres Grobogan. Beberapa pembalap ada yang terjatuh dan hampir menabrak petugas saat berusaha kabur.
Peristiwa terjadi di Jalan Tegowanu - Tanggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah yang memang kerap dijadikan lokasi balap liar. Puluhan motor yang disita dibawa dengaan truk ke Mapolres Grobogan untuk diperiksa surat dan kelengkapannya.
Seluruh pembalap liar yang mayoritas anak-anak ini kemudian diberikan surat tilang dan pembinaan.
Kontributor: Rustaman Nusantara
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow