Lokasi Balap Liar Digerebek, Pembalap Terjatuh dan Nyaris Tabrak Polisi di Grobogan

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 23:30 WIB
Puluhan pemuda yang tengah balap liar kocar-kacir saat dirazia polantas Polres Grobogan. Beberapa pembalap ada yang terjatuh dan hampir menabrak petugas saat berusaha kabur.
 
Peristiwa terjadi di  Jalan Tegowanu - Tanggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah yang memang kerap dijadikan lokasi balap liar. Puluhan motor yang disita dibawa dengaan truk ke Mapolres Grobogan untuk diperiksa surat dan kelengkapannya.
 
Seluruh pembalap liar yang mayoritas anak-anak ini kemudian diberikan surat tilang dan pembinaan.
 
Berita Terkait

