Sindir Pernyataan Jokowi, Muhaimin Iskandar Sebut Presiden Jokowi harus Belajar dari Presiden SBY

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 15:30 WIB
Sindiran disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengajukan cuti saat berkampanye pada Pemilu 2014 lalu.
 
Muhaimin menambahkan, seorang Presiden dituntut untuk berdiri diatas semua golongan dan mengayomi seluruh peserta Pemilu dan Pilpres 2024.
 
Reporter: Bagus Alit
Produser: Kristo Suryokusumo

