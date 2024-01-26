Sindiran disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengajukan cuti saat berkampanye pada Pemilu 2014 lalu.

Muhaimin menambahkan, seorang Presiden dituntut untuk berdiri diatas semua golongan dan mengayomi seluruh peserta Pemilu dan Pilpres 2024.

Reporter: Bagus Alit

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News