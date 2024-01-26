...

Blusukan ke Pasar Baru Probolinggo, Warga Curhati Siti Atikoh tentang Kenaikan Harga Pangan

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 11:45 WIB
Istri Capres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh di Jawa Timur dengan blusukan di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jumat (26/1/2024). Atikoh memanfaatkan kunjungannya itu untuk interaksi langsung dengan masyarakat.
 
Dalam kunjungan ke Pasar itu, Atikoh juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Beberapa masyarakat juga curhat ke Siti Atikoh terkait kenaikan harga pangan. 
 
Ia menilai harus ada langkah-langkah yang diambil untuk menstabilkan harga. Agar tak memberatkan para konsumen maupun pedagang dan penyuplai.
 
Hal ini yang juga akan menjadi fokus pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika terpilih nantinya, yaitu menstabilkan harga bahan pokok.
 
Reporter: Hana Purwadi 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

