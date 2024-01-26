Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan PM Timor Leste Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (26/1/2024)

PM Xanana tiba di pintu gerbang Istana Bogor dengan diiringi pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Presiden Jokowi kemudian menyambut PM Xanana saat turun dari mobil dan langsung bersalaman. Kedua pemimpin kemudian mengadakan pertemuan bilateral di Ruang Oval.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

