Javier Hernandez resmi pulang kampung ke Meksiko bergabung dengan Chivas Guadalajara. Chicharito didatangkan setelah kontraknya habis dengan LA Galaxy November tahun lalu.

Striker 35 tahun itu sebelumnya pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, dan Sevilla. Kini, top skorer timnas Meksiko dengan 52 gol ini kembali ke klub masa kecilnya setelah 14 tahun melanglang buana di Eropa.

