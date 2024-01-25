Alam Ganjar kunjungi kampung wisata yang berada di Desa Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis(25/1). Putra Capres Ganjar Pranowo ini mengaku senang mempelajari budaya-budaya dari seluruh Suku di Indonesia.

Alam Ganjar melihat langsung budaya Suku Karo dan belajar tentang rumah adat, tarian, hingga alat musik. Alam Ganjar juga mengajak warga untuk menulis pesan untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan langsung ke Capres Ganjar Pranowo.

Kontributor: Eka Hetriansyah

(mhd)

