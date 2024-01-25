...

Jelang Pemilu 2024, Ribuan Warga Sumba Timur, NTT Belum Terekam e-KTP

Dion Umbu Ana Lodu, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 12:00 WIB
Jelang Pemilu 2024, ribuan warga di Sumba Timur, NTT belum terekam e-KTP yang merupakan syarat utama agar bisa mencoblos. Akibatnya, kantor Dinas Kependudukan (Dispenduk) Sumba Timur dijejali warga untuk melakukan perekaman e-KTP.
 
Warga yang kebanyakan berasal dari luar kota Waingapu, Sumba Timur ini datang dengan kendaraan umum atau dikoordinasi oleh aparat desa atau caleg.
 
Data dispenduk setempat menyebutkan ada lebih dari 11 ribu warga yang belum terekam e-KTP. Dispenduk menargetkan 500 perekaman e-KTP dalam sehari dan membuka layanan perekaman hingga pukul 12 malam.
 
Kontributor: Dion Umbu Ana Lodu
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

