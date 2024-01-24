Puluhan penggemar Cristiano Ronaldo di China menyerbu hotel tempat Al Nassr menginap. Mereka kecewa dan kesal karena Ronaldo tidak jadi bermain akibat mengalami cedera.

Para fans membawa spanduk dan meneriakkan nama sang megabintang asal Portugal itu. Karena cedera Ronaldo, tur pramusim Al Nassr di China harus ditunda. Bahkan, Ronaldo juga telah merilis pernyataan permintaan maaf secara resmi.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News