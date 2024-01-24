Truk pengangkut sapi terguling karana sang sopir mengikuti google maps dan melintasi jalanan ekstrem. Peristiwa terjadi di ruas jalur alternatif Pacitan-Solo, Desa Bangunsari, Pacitan.

Truk mengangkut 4 sapi dari Gunungkidul akan dikirim ke Blitar, Jawa Timur. Saat Tiba dilokasi yang berupa tikungan dan tanjakan, truk berpapasan dengan mobil hingga truk oleng dan terguling.

Kontributor: Ahmad Subekhi

(mhd)

