Truk Angkut Sapi Terguling Usai Sopir Ikuti Google Maps, Ternyata Lewati Jalur Ekstrem

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 23:20 WIB
Truk pengangkut sapi terguling karana sang sopir mengikuti google maps dan melintasi jalanan ekstrem. Peristiwa terjadi di ruas jalur alternatif Pacitan-Solo, Desa Bangunsari, Pacitan.
 
Truk mengangkut 4 sapi dari Gunungkidul akan dikirim ke Blitar, Jawa Timur. Saat Tiba dilokasi yang berupa tikungan dan tanjakan, truk berpapasan dengan mobil hingga truk oleng dan terguling.
 
Kontributor: Ahmad Subekhi

(mhd)

