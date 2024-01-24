...

Gibran Sebut Food Estate di Gunung Mas Berhasil, Walhi: Gagal dan Rusak Lingkungan

Ade Sata, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 20:33 WIB
Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah membantah pernyataan Gibran terkait keberhasilan food estate di Gunung Mas. Berdasarkan informasi dan data dari lapangan, hingga kini belum ada food estate yang dipanen di Kabupaten Gunung Mas.
 
Food estate di Kabupaten Gunung Mas dinilai gagal dan berdampak kerusakan lingkungan. Pemerintah kemudian mengganti tanaman singkong dengan tanaman jagung yang ditanam di media polybag tidak langsung ditanam di lahan yang telah dibuka  hasil mengkonversi hutan.
 
