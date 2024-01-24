Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah membantah pernyataan Gibran terkait keberhasilan food estate di Gunung Mas. Berdasarkan informasi dan data dari lapangan, hingga kini belum ada food estate yang dipanen di Kabupaten Gunung Mas.

Food estate di Kabupaten Gunung Mas dinilai gagal dan berdampak kerusakan lingkungan. Pemerintah kemudian mengganti tanaman singkong dengan tanaman jagung yang ditanam di media polybag tidak langsung ditanam di lahan yang telah dibuka hasil mengkonversi hutan.

