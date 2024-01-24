...

Presiden Joko Widodo Sebut Kepala Negara Boleh Berkampanye dan Memihak

Raka Novianto, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 12:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
 
Pernyataan ini untuk merespon adanya menteri di kabinetnya yang tidak berhubungan dengan politik, tapi ikut menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
 
Presiden mengatakan, meski kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
 
