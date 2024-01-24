...

Netanyahu Menolak Visi Amerika Serikat Mengenai Resolusi Pasca-Perang Israel-Hamas

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 10:00 WIB
Anggota keluarga dan pendukungnya menumpahkan cairan berwarna merah darah di jalan dan menabuh genderang, menyerukan kesepakatan membebaskan sandera di Jalur Gaza, Senin (22/1). Protes tersebut terjadi di dekat kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem.
 
Sebelumnya, puluhan anggota keluarga sandera yang disandera oleh Hamas menyerbu pertemuan komite di parlemen Israel, menuntut kesepakatan untuk membebaskan orang yang mereka cintai.
 
PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan ke Gaza satu-satunya cara bebaskan para sandera. Netanyahu juga menolak visi Amerika Serikat mengenai resolusi pasca-perang dan Ia menyatakan tidak akan pernah mengizinkan adanya negara Palestina.
 
Hamas mengatakan akan lebih banyak sandera dibebaskan dengan imbalan berakhirnya perang dan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Netanyahu menolak perjanjian semacam itu.
 
