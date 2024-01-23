...

Untuk Kali Pertama Pertunjukan The Addams Family Musical Comedy akan Digelar di Jakarta

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 20:55 WIB
Drama Musikal Broadway “The Addams Family Musical Comedy” akan digelar di Jakarta setelah pihak penyelenggara Arendi Production (Arendi) membawa lisensi resmi dari Theatrical Rights Worldwide (TRW). 
 
Drama Musikal Broadway “The Addams Family Musical Comedy” akan menjadi pertunjukan pertama yang digelar di Jakarta. Pertunjukan akan digelar pada 27-28 Januari 2024 mendatang.
 
Drama ini berdasarkan pada karakter Keluarga Addams yang dibuat oleh Charles Addams dalam cerita kartun komedi, yang menggambarkan keluarga yang unik dengan ketertarikan terhadap hal-hal aneh yang dibalut dalam cerita komedi klasik. 
 
Di dalam cerita The Addams Family terdapat beberapa tokoh yang menjadi kunci utama dalam alur cerita ini, seperti Gomez Addams sebagai ayah sekaligus kepala keluarga yang ikonik dengan kumis dan setelan jas garis-garis nya.
 
Morticia Addams sebagai ibu yang memiliki selera fashion yang sangat unik dan menonjol. Serta Wednesday Addams putri kesayangan keluarga Addams yang cerdas, sarkastis, sedikit tak berperasaan dan selalu berpenampilan serba hitam dengan rambut kepangnya. 
 
Hingga Wednesday Addams jatuh cinta dengan seorang pemuda cerdas bernama Lucas Beineke dari keluarga terhormat yang tentunya dari keluarga normal. Ia berusaha mencerahkan kepada Gomez Addams, ayahnya dan memintanya untuk merahasiakan dari ibunya yaitu Morticia Addams.
 
 Segalanya berubah seketika terhadap seluruh keluarga Addams, ketika mereka harus mengadakan jamuan makan malam bersama keluarga pacar Wednesday, disinilah dimulai berbagai kekonyolan cerita.
 
Pada pertunjukan kali ini, Arendi menggandeng beberapa nama yang cukup dikenal di dunia Performing Arts Indonesia, yaitu Pasha Prakasa sebagai Show Director, Andrea Miranda sebagai Vocal Director, Putri Indam Kamila sebagai Koreografer dan Wishnu Dewanta sebagai Music Director.
 
Melalui pertunjukan ini, Arendi juga memperkenalkan beberapa bintang dan pemeran
berbakat yang akan memerankan beberapa karakter di dalam cerita The Addams Family
Musical Comedy. 
 
Diantaranya seperti Princessa Eclessia (Latya) yang meraih penghargaan
Grand Champion dari Asia Pacific Arts Festival 2022 dan Grand Champion PCMS National
Vocal Competition. 
 
Dylan Suwarno yang turut ambil bagian dalam drama musikal terkenal
seperti Into The Woods Jr, Tale As Old As Time, Petualangan Sherina Drama Musikal serta
memenangkan kompetisi ajang internasional.

