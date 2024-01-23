Gresini Racing memperkenalkan livery motor yang akan digunakan pada MotoGP musim 2024. Livery motor tunggangan Alex dan Marc Marquez ini tak banyak perubahan dengan livery musim 2023

Gresini menghadirkan warna biru muda yang dipadukan dengan warna merah Ducati pada motornya. Dengan livery baru ini diharapkan bisa membawa Marquez bersaudara meraih prestasi pada MotoGP musim 2024.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

