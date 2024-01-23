...

KKB Kembali Bakar 4 Rumah Warga Bantuan Dinsos di Intan Jaya

Fredy Nuboba, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 20:15 WIB
KKB kembali berulah dengan membakar 4 rumah warga bantuan Dinsos Kabupaten Intan Jaya, Selasa (23/1).
 
Tim Satgas Damai Cartenz dan Polres Intan Jaya meningkatkan patroli di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Saat ini situasi Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya rawan terkendali
 
Sebelumnya, KKB menyerang pos Brimob yang mengakibatkan gugurnya Briptu Anumerta Alfando Steve Karamoy dan juga membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya
 
