Keluarga korban pembunuhan mahasiswi di rumah teman prianya di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat meminta pelaku dihukum mati. Hal ini disampaikan keluarga korban saat menghadiri rekonstruksi yang digelar kepolisian di TKP.

Keluarga korban mengatakan, pelaku dan korban sebenarnya belum lama kenal. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku disebut sempat menghubungi korban untuk datang ke rumahnya dengan alasan dikenalkan ke orang tuanya.

