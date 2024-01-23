...

Keluarga Mahasiswi Korban Pembunuhan di Depok, Jawa Barat Minta Pelaku Dihukum Mati

Iyung Rizky, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 19:00 WIB
Keluarga korban pembunuhan mahasiswi di rumah teman prianya di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat meminta pelaku dihukum mati. Hal ini disampaikan keluarga korban saat menghadiri rekonstruksi yang digelar kepolisian di TKP.
 
Keluarga korban mengatakan, pelaku dan korban sebenarnya belum lama kenal. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku disebut sempat menghubungi korban untuk datang ke rumahnya dengan alasan dikenalkan ke orang tuanya.
 
