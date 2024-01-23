...

Relawan MER-C Salurkan Bantuan 2000 Liter Air Bersih ke Gaza Selatan, Palestina

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 18:15 WIB
Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia terus menyalurkan bantuan untuk ribuan warga Palestina yang mengungsi di 2 gedung sekolah di Gaza Selatan.
 
Selain membuat dapur umum dan membagikan pakaian hangat, MER-C menyalurkan 2000 liter air bersih per hari.
 
Pemberian bantuan air bersih dilakukan karena krisis air bersih melanda ribuan rakyat Palestina di kawasan tersebut. Saat ini ada 1.800 warga Palestina yang mengungsi di 2 sekolah dan kondisinya kian memprihatinkan.
 
