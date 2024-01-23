Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi di Depok, Jabar. Sebanyak 45 personel gabungan dikerahkan dalam pelaksanaan rekonstruksi, Selasa (23/12).

Rekonstruksi dilakukan dalam rangka mengungkap kronologi peristiwa pembunuhan tersebut.

Ada 25 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi pembunuhan mahasiswi di Depok ini. Pelaku sempat memperkosa korban dalam kondisi setengah sadar sebelum membunuh.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

