Petani Berdesakan Untuk Dapat Pupuk Bersubsidi di Bojonegoro

Dedi Mahdi, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 22:00 WIB
Sejumlah petani berdesakan untuk mendapat pupuk non subsidi di gudang penyangga pupuk di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
 
Petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk terutama yang berasal dari subsidi Pemerintah. Pembelian 2 sak pupuk non subsidi diantaranya 25 kg pupuk urea, serta 25 kg pupuk npk seharga Rp270 ribu.
 
PT Pupuk Indonesia telah menyediakan sebanyak 4.500 kupon, dan menyediakan sebanyak 250 ton pupuk bersubsidi.
 
