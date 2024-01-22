...

Ganjar Kunjungi Geosite Ngingrong, Bercerita Pentingnya Peran Keluarga dalam Kehidupan

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 23:28 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi kawasan wisata Geosite Ngingrong di Mulo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Ganjar mengajak berdialog warga dan pelaku UMKM mengenai permasalahan yang dihadapi.
 
Capres yang diusung Partai Perindo ini juga menceritakan pentingnya peran keluarga dalam berbagai hal di kehidupan. Warga banyak menitipkan doa dan harapan kepada Ganjar Pranowo agar bisa  memenangkan Pilpres 2024.
 
Kontributor: Kismaya Wibowo

(rns)

