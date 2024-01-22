Presiden Joko Widodo menyebut mengurus negara besar seperti Indonesia membuat tubuhnya menjadi kurus. Menurut Jokowi, negara Indonesia yang besar menuntut pemikiran serius dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras Pemerintah kepada 1.000 warga di Temanggung, Jawa Tengah

Presiden Jokowi berjanji akan terus memberikan bantuan beras setiap bulannya hingga bulan Juni mendatang.

