...

Ganjar Safari Politik ke Lampung, Tegaskan Pentingnya Menjaga Suara sejak dari TPS

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 21:00 WIB
A A A
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 
 
Ganjar mengingatkan setiap pihak untuk menjaga pemilu dari kecurangan dan telah menyiapkan tim pemantau perhitungan suara.
 
Capres yang diusung Partai Perindo ini juga memaparkan pentingnya memberikan edukasi terkait tata cara dalam mencoblos surat suara. Ganjar menekankan agar menjaga suara-suara sejak dari tingkatan TPS hingga rekapitulasi suara.
 
Kontributor: Heri Fulistiawan

(rns)

