1. Uniknya Merpati Free Fly

Jika biasanya orang mengambil gambar atau video pemandangan alam dari ketinggian menggunakan drona, salah satu pemuda di Desa Bangunjiwo, Bantul ini mengambil video panorama alam menggunakan burung merpati.

Yah... Inilah burung merpati free fly. Burung ini mampu terbang bebas dengan membawa kamera seberat 16-20 gram di punggungnya.

Fernando Micin sudah hampir dua tahun menekuni honi memelihara merpati sekaligus merakit dan memodifikasi kamera video.

2. Serunya Spearfishing

Teknik berburu ikan di dasar laut atau spearfishing menjadi salah satu pekerjaan yang ramai digeluti para nelayan tradisional di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Spearfishing dapat diartikan hobi menyelam sambil menikmati keindahan laut, dan tentunya dapat menangkap ikan sesuai keinginan.

Namun kini para nelayan tidak lagi menggunakan tombak, melainkan senjata yang memiliki anak panah. Spearfishing lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan, termasuk ukuran dan jenisnya.

3. Kolektor Uang Kuno

Gemar mengoleksi uang kuno dan langka ternyata bisa menjadi investasi mass depan. Apalagi semakin langka dan fisiknya yang masih bagus, harganya juga semakin mahal. Seperti dilakukan Sutomo, seorang kolektor uang kuno dan langka di Purbalingga, Jawa Tengah.

Uang kuno bentuk kertas maupun koin terbitan tahun 50an hingga 2000an Indonesia, dikoleksi dengan baik. Hobinya mengoleksi uang kuno mulai berkembang seiring adanya permintaan untuk keperluan mahar pernikahan.

Produser: Hadits Abdillah

(fru)

