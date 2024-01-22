Gumpalan asap hitam melayang melintasi cakrawala Jalur Gaza pada hari Minggu (21/1) ketika Israel melanjutkan serangan udaranya di daerah kantong yang terkepung tersebut.

Kemenkes Hamas mengatakan 25.000 warga Palestina tewas, 70% di antaranya wanita dan anak-anak. PBB mengatakan setengah juta orang di Gaza atau 1/4 dari populasi, kelaparan.

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan AS untuk mengurangi serangannya.

Produser: Betty Usman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News