Gumpalan asap hitam melayang melintasi cakrawala Jalur Gaza pada hari Minggu (21/1) ketika Israel melanjutkan serangan udaranya di daerah kantong yang terkepung tersebut.
Kemenkes Hamas mengatakan 25.000 warga Palestina tewas, 70% di antaranya wanita dan anak-anak. PBB mengatakan setengah juta orang di Gaza atau 1/4 dari populasi, kelaparan.
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan AS untuk mengurangi serangannya.
Produser: Betty Usman
