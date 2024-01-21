Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyinggung Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka di dalam Debat Keempat Pilpres 2024. Menurutnya, pertanyaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak layak untuk dijawab.

Momen itu terjadi kala Gibran merasa Mahfud tak menjawab atas pertanyaan terkait inflasi hijau dalam Segmen ke-4 Debat Keempat Pilpres 2024. Saat itu, Gibran membungkukan kepala seperti ingin mencari sesuatu.

Kepada Mahfud, Gibran mencontohkan inflasi hijau atau green flashing seperti gerakan rompi kuning di Perancis. Menurutnya, gerakan itu bahaya lantaran sudah memakan korban

Merespon itu, Mahfud pun juga menyinggung pertanyaan Gibran. Menurutnya, pertanyaan Gibran ngawur dan mengarang.

Bila di bidang akademis, Mahfud meraaa, pertanyaan Gibran receh. Karena itu, Mahfud memilih tidak jngin menjawab pertanyaan tersebut.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News