Mahfud MD Berikan Gibran Rakabuming Raka Kuliah soal Reforma Agraria

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 22:00 WIB
Momen menarik terjadi saat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah kepada Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal reforma agraria pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
 
Mahfud mengatakan bahwa reforma agraria telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera dilakukan. Lebih lanjut, Mahfud pun memberikan penjelasannya bahwa reforma agraria itu ada 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.
 
Reporter: Binti Mufarida, Anggie Ariesta
Produser: Kristo Suryokusumo

