Momen menarik terjadi saat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah kepada Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal reforma agraria pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Mahfud mengatakan bahwa reforma agraria telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera dilakukan. Lebih lanjut, Mahfud pun memberikan penjelasannya bahwa reforma agraria itu ada 3 bagian, yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

Reporter: Binti Mufarida, Anggie Ariesta

Produser: Kristo Suryokusumo

