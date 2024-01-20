...

Akibat Pemadaman Listrik di Gaza, Layanan Komunikasi Warga juga Terputus

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 20 Januari 2024 23:00 WIB
Warga Gaza kesulitan mendapatkan sinyal seluler, karena alami pemadaman komunikasi. Layanan komunikasi di Gaza terputus setidaknya tujuh kali sejak dimulainya perang 7 Oktober, menurut penyedia telekomunikasi Palestina Paltel.
 
Orang-orang di kota Deir Al Balah di Gaza  sering ke Zawaida untuk mendapatkan sinyal. Warga terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan koneksi agar dapat menghubungi orang-orang tercinta di seluruh Jalur Gaza karena komunikasi sangat sulit.
 
Layanan komunikasi di Gaza kembali pulih setelah pemadaman listrik selama 8 hari. Pemadaman listrik baru-baru ini adalah yang terpanjang dari pemadaman sebelumnya. Perusahaan telekomunikasi Paltel digunakan warga di Tepi Barat yang diduduki Israel.
 
Sumber: APTN
Produser: Betty Usman

(fru)

