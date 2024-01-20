Sebuah pohon setinggi lebih dari 10 meter tumbang dan menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton di Jalan Gunung Sahari Dua, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/1/2024) siang

Tumbangnya pohon raksasa tersebut juga menutup akses jalan dari arah Gunung Sahari menuju Kemayoran. Pohon tersebut tumbang akibat terpaan angin kencang dan usia pohon yang diduga sudah cukup tua

Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News