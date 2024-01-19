Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertumbangan, Jumat(19/1).

Puluhan APK Roboh usai hujan disertai angin kencang melanda daerah tersebut. Pondasi pagar taman juga nyaris roboh akibat tak mampu menahan beban dari banyaknya APK yang dipasang

Perwakilan parpol yang dihubungi Bawaslu Kota Jakarta Selatan kemudian merapikan dan mencopot APK. Pihak bawaslu tidak bisa langsung menertibkan APK yang melanggar karena keputusan mereka hanya bersifat rekomendasi.

Kontributor: Rizki Faluvi

