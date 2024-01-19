Menkominfo Budi Arie Setiadi membantah isu belasan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 akan mengundurkan diri. Isu mundurnya menteri bahkan jumlahnya mencapai 15, Budi Arie menegaskan jika para Menteri akan tetap setia dan fokus bekerja. Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Presiden RI Jokowi.

Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News