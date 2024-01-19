Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar mengunjungi bangunan tua bersejarah di Medan, Rumah Tjong A Fie. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu (17/1/2024).

Rumah Tjong A Fie ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900. Bangunan ini telang difungsikan sebagai Museum kediaman Tjong A Fie dan menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan sejak 18 Juni 2009.

Alam kagum dengan sosok Tjong A Fie yang sering membantu warga yang kurang mampu dan sangat mengormati warga muslim.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News