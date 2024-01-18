...

4 Pemuda di Bandung Tewas Usai Gelar Pesta Miras Oplosan di Pangkalan Ojek

Dicky Wismara, Jurnalis · Kamis 18 Januari 2024 23:05 WIB
Empat pemuda tewas usai pesta miras oplosan di sebuah pangkalan ojek di Kawasan Pasir Impun, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Dua pemuda lainnya selamat meski harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
 
Sebelumnya, para korban mengeluhkan mual dan muntah-muntah usai pesta miras. Belum diketahui asal miras oplosan tersebut, polisi masih menyelidiki kasus ini.
 
Kontributor: Dicky Wismara

(mhd)

