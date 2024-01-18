Ribuan alat peraga kampanye ditertibkan petugas gabungan Bawaslu dan Satpol PP di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis(18/1).
Pembongkaran paksa dilakukan setelah Bawaslu Salatiga sudah memberikan peringatan terhadap peserta yang menyalahi aturan pemasangan. Selain melanggar aturan, penertiban untuk mengantisipasi terjadinya insiden yang bisa membahayakan masyarakat.
Kontributor: Lurissa Lulu
(mhd)
