SSB UPP Kintap mengunci gelar juara kompetisi U-13 Piala Suratin Asosiasi Provinsi PSSI Kalsel

SSB UPP Kintap menang dengan skor telak 12-0 atas SSB Kelayan di babak tiga besar yang digelar di Stadion Pertasi Kencana Pelaihari. Kemenangan tersebut memastikan SSB UPP Kintap melangkah ke putaran nasional

Manajer SSB UPP Kintap mengaku sangat puas tim asuhannya berhasil lolos ke zona nasional. Sementara, Ketu Persetala, H Sukamta mengungkapkan kebahagiaannya atas capaian yang diraih dari wakil-wakil Tala di Piala Suratin

Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kesiapan UPP Kintap membina pemain-pemain usia dini

