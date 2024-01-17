...

Lolos ke Putaran Nasional, SSB UPP Kintap Kunci Gelar Juara Suratin U-13 Kalsel

Zulkifli Yunus, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 19:30 WIB
SSB UPP Kintap mengunci gelar juara kompetisi U-13 Piala Suratin Asosiasi Provinsi PSSI Kalsel
 
SSB UPP Kintap menang dengan skor telak 12-0 atas SSB Kelayan di babak tiga besar yang digelar di Stadion Pertasi Kencana Pelaihari. Kemenangan tersebut memastikan SSB UPP Kintap melangkah ke putaran nasional
 
Manajer SSB UPP Kintap mengaku sangat puas tim asuhannya berhasil lolos ke zona nasional. Sementara, Ketu Persetala, H Sukamta mengungkapkan kebahagiaannya atas capaian yang diraih dari wakil-wakil Tala di Piala Suratin
 
Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kesiapan UPP Kintap membina pemain-pemain usia dini
 
Reporter : Zulkifli Yunus
Produser : Febry Rachadi

(rns)

