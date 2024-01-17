TPN Ganjar-Mahfud targetkan kemenagan saat Pilpres diatas 95 persen untuk Bali. Target ini berdasarkan saat Pilpres sebelumnya dengan hasil kemenangan PDIP mencapai 95 persen.

Seluruh mesin partai terus bergerak di masyarakat mensosialisasikan serta meyakinkan pemilih untuk kemenangan Ganjar-Mahfud. Koster juga berpesan agar Pemilu berjalan dengan damai khususnya di Bali.

Kontributor: I Gede Juni Arsana

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News