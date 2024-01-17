Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada konflik internal dalam keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP. PDI Perjuangan juga menghargai keputusan Maruarar yang menyatakan untuk bergabung dengan Tim Kemenangan Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan fokus pada bisnisnya. Hasto menegaskan keluarnya Maruarar tidak mempengaruhi strategi pemenangan Ganjar-Mahfud.

Reporter: Elsye Keysi, Rizky Julianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News